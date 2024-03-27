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Жительницу Киева обвинили в краже денег для ВСУ

15:27
  • среда
  • 27 марта 2024

Предполагается, что она присвоила 25,5 тысячи долларов

Киевлянке предъявили обвинения в присвоении средств которые были предназначены для ВСУ. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

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По данным ведомства, речь идёт о присвоении 25,5 тысячи долларов. Подозреваемая была администратором телеграм-канала города Никополя и вела благотворительные сборы. Причём организовывала она их неоднократно.

Собирала на военное снаряжение, квадрокоптеры, автомобили и вооружение. Деньги просила перечислить на собственную карту. После получения средств подозреваемая тратила их по своему усмотрению. Сейчас решается вопрос об избрании меры ей меры пресечения.

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