ВС России уничтожили за сутки 210 украинских дронов

Сбито более 20 реактивных снарядов

Силы российской противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили более двух сотен украинских дронов в зоне СВО. Об этом сообщили на традиционном брифинге в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили 210 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне специальной военной операции. Кроме того, был перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire".

Также в Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Центр" ВС России улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Отражено девять атак противника, нанесены удары по украинским штурмовым группам. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

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