ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили за сутки 210 украинских дронов

15:24
  • среда
  • 27 марта 2024

Сбито более 20 реактивных снарядов

Силы российской противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили более двух сотен украинских дронов в зоне СВО. Об этом сообщили на традиционном брифинге в Минобороны.

ВС России улучшили свое положение на всех направлениях
ФСБ назвала главу ГУР Украины законной целью для ВС России

В военном ведомстве уточнили, что средства ПВО сбили 210 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне специальной военной операции. Кроме того, был перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Vampire".

Также в Минобороны добавили, что подразделения группировки войск "Центр" ВС России улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. Отражено девять атак противника, нанесены удары по украинским штурмовым группам. Потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Боевая работа ПВО
Боевая работа ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.