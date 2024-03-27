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Серийную сборку кроссоверов Citroen запустили на заводе в Калуге

15:50
  • среда
  • 27 марта 2024

"ПСМА Рус" выпускает модель C5 Aircross

Серийное производство кроссоверов марки Citroen запустил после трех тестовых месяцев работы завод ООО "ПСМА Рус" в Калуге. Предприятие было в простое с апреля 2022-го по декабрь 2023 года, напоминает ТАСС.

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Первая партия из 48 автомобилей была запущена в декабре. Как сообщил директор по стратегическому развитию ООО "Автомобильные технологии" Павел Безрученко, сейчас все готово к серийному производству.

Завод будет выпускать модель C5 Aircross. По данным Безрученко, автомобиль поступит в продажу  в середине мая 2024 года.

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