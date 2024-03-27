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В Ростове-на-Дону задержали вербовщиков из экстремистской ячейки

15:42
  • среда
  • 27 марта 2024

Возбуждено уголовное дело

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали участников экстремистской ячейки "Алля-Аят" (организация запрещена в России – прим. ред.).

Как стало известно правоохранительным органам, они вербовали в свои ряды местных жителей под зарубежным кураторством. Все финансовые потоки выводились также за границу, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Ранее в Дагестане задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году.

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