В Ростове-на-Дону задержали вербовщиков из экстремистской ячейки

Возбуждено уголовное дело

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали участников экстремистской ячейки "Алля-Аят" (организация запрещена в России – прим. ред.).

Как стало известно правоохранительным органам, они вербовали в свои ряды местных жителей под зарубежным кураторством. Все финансовые потоки выводились также за границу, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

Ранее в Дагестане задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году.

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