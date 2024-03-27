В Ростове-на-Дону задержали вербовщиков из экстремистской ячейки

Возбуждено уголовное дело
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали участников экстремистской ячейки "Алля-Аят" (организация запрещена в России – прим. ред.).
Как стало известно правоохранительным органам, они вербовали в свои ряды местных жителей под зарубежным кураторством. Все финансовые потоки выводились также за границу, передает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".
Ранее в Дагестане задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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