Политик пытался сделать акцент на "столкновении" позиций

Продвигаемая президентом Франции Эмманюэлем Макроном идея о так называемой угрозе со стороны России не помогла ему обойти политических конкурентов. Об этом пишет Politico со ссылкой на французских чиновников.

Как отмечает издание, Макрон пытался справиться с ростом рейтинга популярности "Национального объединения" в преддверии выборов в Европарламент. Для этого он хотел сделать акцент на "столкновении" позиций партий.

Однако даже союзники главы французской республики усомнились в выбранной им стратегии, в итоге кампания Макрона потерпела крах.

Ранее британские СМИ отметили, что новые снимки президента Франции Эмманюэля Макрона, на которых он занимается боксом, являются попыткой подражать сильному образу российского лидера Владимира Путина, "c обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо".

Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар заявлял, что Макрон, говоря о возможной отправке иностранных войск на Украину, оказал услугу президенту России Владимиру Путину, хотя пытался добиться формирования "стратегической двусмысленности".

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