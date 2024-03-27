Трамп начал продавать Библии перед Пасхой

Издание стоит 60 долларов и включает еще много дополнительных материалов

Дональд Трамп начал торговать Библиями. В издании за 60 долларов помимо религиозных текстов можно найти Конституцию США, Билль о правах, Декларацию независимости, клятву верности флагу США и слова песни "Боже, благослови Америку". Об этом сам кандидат в президенты США написал на странице в социальной сети.

Книгу он выпустил на Страстной неделе, то есть за неделю до Пасхи. Трамп считает, что нужно возродить религиозный дух американцев и сделать США снова великими. Кроме того, его книга должна сделать американцев более образованными.

Трамп декларирует, что Америке нужны религия и христианство. Он признался, что Библия - это его любимая книга.

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