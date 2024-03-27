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Россиян предостерегли от поездок в Париж на Олимпиаду

15:55
  • среда
  • 27 марта 2024

Недружественный настрой Франции может обернуться неприятными инцидентами

Посол России во Франции предупредил россиян, желающих посетить предстоящую Олимпиаду во Франции, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь.
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Дипломат подчеркнул, что французские власти создают препятствия для работы российских дипломатов на период Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

Ранее координатор группы наблюдателей в ООН Эдмунд Фиттон-Браун предупредил, что "Олимпиада станет отличной мишенью для террористов". Аналогичного мнения придерживаются и некоторые другие европейские и американские эксперты в области террористических угроз.

МИД России призвал россиян тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу, навести справки о военно-политической, природной и эпидемиологической ситуации в стране, куда направляются граждане.

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