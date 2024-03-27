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Ереван отказался присоединиться к заявлению ПА ОДКБ по теракту в "Крокусе"

16:11
  • среда
  • 27 марта 2024

Это объяснили "заморозкой" участия Армении в организации

Ереван отказался присоединиться к осуждающему теракт в "Крокус Сити Холле" заявлению Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Как сообщила пресс-секретарь спикера парламента Армении Нелли Гулян, предложение было отклонено "ввиду заморозки участия страны в организации".

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По словам Гулян, отказ Еревана обусловлен исключительно "фактором ОДКБ". Она напомнила, что Армения заморозила свое участие в объединении - Ереван не блокирует решения организации, но и не участвует в принятии решений, передает "Sputnik Армения".

Представитель спикера парламента подчеркнула, что председатель Национального собрания Армении уже выразил соболезнования в своем Telegram-канале. А его заместитель во время выступления в Женеве заявил об осуждении теракта.

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