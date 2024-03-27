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Польша приостановила все военные учения после очередного ЧП с военным

16:54
  • среда
  • 27 марта 2024

Власти заявляют, что военнослужащий сорвался с высоты в горах

Польские власти приостановили все военные учения в стране после гибели спецназовца. По версии  Оперативного командования Войска польского, он сорвался с большой высоты во время тренировок в горах.

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Командование ссылается на решение министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, который приказал немедленно пересмотреть все процедуры и условия обеспечения безопасности при обучении польских военнослужащих. До завершения проверки приостанавливается подготовка польских солдат с использованием взрывчатых и боевых отравляющих веществ, передает "Интерфакс".

Польские СМИ сообщают, что гибель спецназовца стала пятым смертельным инцидентом за этот месяц: ранее два солдата погибли в результате наезда БМП, еще двое саперов погибли в результате незапланированного срабатывания взрывного устройства. А накануне пришло известие о "внезапной" смерти бригадного генерала, начальника штаба Операционного командования ЕС "Алтея" в Монсе Адама Марчака. Наблюдатели связывают все эти сообщения с недавними ударами ВС России по местам дислокации иностранных наемников и центрам принятия решений в зоне СВО.

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