Лондон впервые с 2018 года ответил на запрос Москвы по делу Скрипалей

При этом о судьбе Сергея Скрипаля в ответе ни слова

Москва впервые с 2018 года получила ответ от Лондона на свой запрос по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, британские власти отказываются раскрывать детали расследования инцидента в Солсбери – ссылаясь на то, что следствие еще продолжается.

Также в ответной ноте сообщается о реакции Юлии Скрипаль на предложение российской стороны о консульском содействии. Утверждается, что она якобы приняла это предложение к сведению, но отклонила его.

Захарова подчеркнула, что в ответе британской стороны нет ни слова о судьбе Сергея Скрипаля. По словам дипломата, в Москве хотели бы знать, жив ли он. По версии Лондона, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом "Новичок". В Москве заявили, что британские спецслужбы сфабриковали инцидент с отравлением. Лондон до сих пор не отвечал на запросы – как отметили в МИД, это объясняется отсутствием у британской стороны каких-либо доказательств причастности России.

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