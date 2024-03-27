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Три украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью

18:20
  • среда
  • 27 марта 2024

Пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона на подлете к Белгороду. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, противник использовал беспилотники самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Над Белгородской областью сбито 18 воздушных целей
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Ранее атаке беспилотников ВСУ подвергся поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате взрыва загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, пожар был оперативно потушен.

Через некоторое время атака на поселок Поляна повторилась. По данным Гладкова, пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания предприятия. На месте работают оперативные службы.

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