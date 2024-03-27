Три украинских дрона сбила ПВО над Белгородской областью

Пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских дрона на подлете к Белгороду. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, противник использовал беспилотники самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее атаке беспилотников ВСУ подвергся поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа. В результате взрыва загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия, пожар был оперативно потушен.

Через некоторое время атака на поселок Поляна повторилась. По данным Гладкова, пострадавших нет, повреждено промышленное оборудование и кровля здания предприятия. На месте работают оперативные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"