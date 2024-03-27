Путин прибыл в Торжок

Президент посетит центр переучивания летного состава

Президент России прибыл в Торжок. Во время поездки по Тверской области Владимир Путин посетит 344 центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Центр создан для дополнительной профессиональной подготовки экипажей вертолетов, в нем освоены все типы винтокрылых машин, стоящие на вооружении ВКС России. В 1992 году из летчиков центра была сформирована единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах "Беркуты".

Как пояснил журналистам Дмитрий Песков, посещение президентом Торжка связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры. Путин начал свой визит с посещения выставочного комплекса "Музейные ряды" Всероссийского историко-этнографического музея. Позже, в музейном комплексе "Гостиница Пожарских", запланирована встреча с работниками культуры Тверской области, передает ТАСС.

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