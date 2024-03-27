Валентина Матвиенко встретилась с главой Белгородской области

Она поблагодарила всех белгородцев за мужество и героизм

Власти Белгородской области делают все возможное, чтобы обезопасить ее жителей, оказать им помощь и поддержку. Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с главой региона Вячеславом Гладковым.

Она поблагодарила всех белгородцев за мужество и героизм, подчеркнув, что с ними сейчас вся страна. Матвиенко обратила особое внимание на активную реализацию инициативы губернатора перевезти детей из районов, которые подвергаются обстрелам, в другие регионы страны. Сейчас они находятся в безопасных местах, где смогут и учиться, и отдыхать, отметила спикер Совета Федерации.

"Вся страна с вами и готовы поддержку оказать и мы, как палата регионов. Это проявилось в реализации вашей идеи детей перевезти в это сложное время в другие регионы. И вы видите, как откликнулись ваши коллеги губернаторы. И спасибо вам, педагогам, родителям за организацию этой работы", - заявила Валентина Матвиенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"