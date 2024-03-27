Путин высказался о сохранении и развитии культуры

Президент посетил Торжок

В центре Торжка собрались горожане, как они сами себя называют, "новоторы". Кортеж президента России делает незапланированную остановку. Машины даже сдают назад. Вопросы, пожелания и поздравления звучат со всех сторон.

Первым делом Владимир Путин посещает историко-этнографический музей. Эго экспозиция уникальна. Торжок занимает третье место после Великого Новгорода и Старой Русы по числу найденных берестяных грамот. В этих стенах оживает летопись древнего города.

Здесь же, в музее - большой разговор о культуре, ее сохранении и развитии. Президент планировал посетить Торжок 25 марта - в День работника культуры. Страна в это время переживала трагедию в "Крокус сити холле".

"Культура, поскольку она создает духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она, конечно, играет важную роль в такие переломные, сложные моменты, даже в трагические, потому что силу придает. Народу придает силу, каждому конкретному человеку. И я хотел бы поблагодарить вас и в вашем лице всех, кто работает на этой ниве, посвящает себя этой очень важной работе", - отметил Путин.

Сейчас Запад пытается отменить культуру народов России. Но сделать это невозможно. А действия ряда стран, которые называют недружественными – это, прежде всего, действия недружественных элит, подчеркивает Владимир Путин. Наша культура является неотъемлемой частью мировой. И этим нужно только гордиться.

"Отменить культуру целого народа или целых народов, а у нас 190 народов и этносов России - это просто нереально. И наши деятели культуры о тех, кто говорит об отмене русской культуры, так и говорят - они неумные люди", - рассказал Путин.

Для этой встречи 40-тысячный Торжок был выбран неслучайно. Именно в малых городах и на селе, которые далеки от областных центов, работа учреждений культуры особенно востребована.

"В своем послании вы анонсировали запуск программы "Земский работник культуры", чему мы очень рады, так как мы считаем, что сможем вдохнуть новую жизнь в малые города и села. Благодаря этому важному и долгожданному для нашей отрасли решению мы сможем восполнить дефицит работников, закрепить кадры на местах, привлечь молодежь", - отметила Светлана Левоус, директор межпоселенческого дома культуры, город Вышний Волочек.

Программой предусмотрены подъемные для молодых специалистов миллион рублей, а на Дальнем Востоке и в новых регионах - два миллиона.

"Это давно очень обсуждалось, и ваши коллеги ставили эти вопросы. Мы надеялись, что региональные и муниципальные власти включатся в эту работу. Но имея в виду, что это их ответственность, а с финансами сложно, федеральный бюджет подключится", - заявил Путин.

Со своей стороны регионы готовы предоставлять жилье. По нацпроекту "Культура" ремонтируют музеи, библиотеки, музыкальные школы. Закупают новое оборудование и инструменты. О музыке разговор особенно подробный. Чтобы рождались новые Гергиевы и Мацуевы, образование должно быть непрерывным и качественным, начиная с музыкальных школ, которые нельзя превращать в кружки и клубы. И в целом образовательные учреждения культуры нужно поддерживать, убежден президент, как и самих педагогов.

"Еще один важный вопрос, он такой чувствительный - это уровень зарплат, доходов преподавателей. Это отдельная песня. Они должны иметь возможность получать такие доходы, на которые нужно жить, а не только на частные уроки", - сказал Путин.

Говоря о культуре, не забыли и о географии. Торжок вроде бы недалеко от Великого Новгорода, от Москвы и Петербурга. Но добраться до них было непросто. Вскоре через Тверскую область пройдет высокоскоростная железная дорога.

Еще одно из предложений, прозвучавших сегодня - популяризировать профессию работников сферы культуры. Нужно снимать фильмы и телепередачи, показывать жизни людей в малых городах и на селе, убеждены участники встречи. Владимир Путин заметил, что это важно для любой профессии, а рассказывать о работниках культуры, в частности, поможет поддержка Фонда культуры, который реализует сейчас более четырех десятков программ.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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