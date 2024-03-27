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Мишустину доложили об открытии месторождений твердых полезных ископаемых

22:30
  • среда
  • 27 марта 2024

Премьер встретился с главой Федерального агентства по недропользованию

Нашей стране необходимо наращивать объемы геологоразведки, расширять возможности добычи новых полезных ископаемых, используя российские наработки. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с главой Федерального агентства по недропользованию Евгением Петровым. Она состоялась накануне Дня геолога.

Евгений Петров доложил, что за прошлый год удалось открыть около 170 месторождений твердых полезных ископаемых. Почти полтора миллиарда тонн нефти и еще более полутора триллионов кубометров газа агентство поставило на баланс.

Также сотрудники ведут активную работу и в новых регионах. В первую очередь, речь идёт о водообеспечении населенных пунктов. Кроме того, за последние два года удалось создать нормативно-правовой и технологический каркасы. Они позволяют заниматься стратегическим планированием.

"Вы возглавляете ведомство, которое отвечает за природные богатства, за недра страны. Это и газ, и нефть, и уголь, металлы, подземные воды. Всё это составляет во многом наш национальный суверенитет, в частности, по минерально-сырьевой базе", - отметил Мишустин.

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