Доставку киевским потребителям организовал один из международных наркокартелей

Триста килограммов кокаина вывез из Аргентины самолет украинского лидера Владимира Зеленского. Доставку для украинского правительства организовал один из международных наркокартелей, сообщило исландское издание Intel Drop.

По данным издания, это произошло, когда президент Украины приехал на инаугурацию лидера Аргентины Милея. Груз был доставлен через аэропорт Буэнос-Айреса на борту рейса дипмиссии Зеленского.

Наблюдатели отмечают, что в последние годы глобальные маршруты наркотрафика меняются. До прихода к власти Зеленского и вывода американских войск из Афганистана Украина была хабом для перемещения наркотиков из Азии в Европу. Возможно, самолет Зеленского был лишь первой попыткой украинского правительства восстановить наркотрафик через Восточную Европу.

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