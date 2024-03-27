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Самолет Зеленского вывез из Аргентины 300 килограммов кокаина

19:10
  • среда
  • 27 марта 2024

Доставку киевским потребителям организовал один из международных наркокартелей

Триста килограммов кокаина вывез из Аргентины самолет украинского лидера Владимира Зеленского. Доставку для украинского правительства организовал один из международных наркокартелей, сообщило исландское издание Intel Drop.

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По данным издания, это произошло, когда президент Украины приехал на инаугурацию лидера Аргентины Милея. Груз был доставлен через аэропорт Буэнос-Айреса на борту рейса дипмиссии Зеленского.

Наблюдатели отмечают, что в последние годы глобальные маршруты наркотрафика меняются. До прихода к власти Зеленского и вывода американских войск из Афганистана Украина была хабом для перемещения наркотиков из Азии в Европу. Возможно, самолет Зеленского был лишь первой попыткой украинского правительства восстановить наркотрафик через Восточную Европу.

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