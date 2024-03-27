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В Армении признали неспособность защитить границу без России

19:43
  • среда
  • 27 марта 2024

В республике нехватка специализированного персонала

Защитить границу с Турцией без помощи России Армения не способна, заявили в армянском Союзе офицеров запаса Службы нацбезопасности страны. В заявлении Союза отмечается, что республика испытывает нехватку специализированного и вспомогательного персонала. На его подготовку нужно время, которого у Армении нет.

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Офицеры поясняют, что на границе с Турцией есть инженерные сооружения, которые требуют финансовых затрат и работы узких специалистов. Кроме того, в союзе считают, что при выводе российских пограничников провокации будут неизбежны, приводит содержание заявления РИА Новости.

Ранее в Ереване заявили, что вопрос о выводе российских пограничников с погранконтроля в ереванском аэропорту "Звартноц" уже решен. А по словам спикера армянского парламента Армении Алена Симоняна, российские пограничники на границе с Турцией не будут защищать республику в случае нападения. И добавил, что разговора о выводе представителей погранслужбы ФСБ России с армяно-турецкой границы не было.

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