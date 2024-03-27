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Актриса Светличная госпитализирована из-за проблем с сердцем

20:08
  • среда
  • 27 марта 2024

Заслуженная артистка в обычной палате

Светлана Светличная попала в больницу. Об экстренной госпитализации заслуженной артистки РСФСР сообщил РИА Новости ее сын Алексей Ивашов.

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Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Светличную экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и поместили в реанимацию. Однако Ивашов опроверг это сообщение: Светличная не в отделении интенсивной терапии.

По информации 5-tv.ru, 83-летней звезде советского кино, известной по фильмам "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя", стало плохо с сердцем. Предварительно у Светличной диагностировали проблемы с сердцем и сосудами.

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Светлана Светличная
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