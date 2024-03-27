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МЧС внесло 143 имени в обновленный список жертв теракта в "Крокусе"

20:35
  • среда
  • 27 марта 2024

Список основан на данных Минздрава

Обновленный список погибших в результате теракта в "Крокус сити холле" опубликовало МЧС России. Перечень основан на данных российского Минздрава, в нем указаны 143 человека, передает ТАСС.

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В Следственном комитете России ранее сообщили, что ведомство получило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта. К этому моменту опознаны тела 84 погибших, среди них пятеро детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Четверо террористов ворвались в концертный зал в "Крокус сити холле" вечером 22 марта. Они открыли огонь из автоматов и подожгли здание. Погибли более 140 человек, пострадали, по последним данным, около 360 человек.

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