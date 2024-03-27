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Белый дом подтвердил гибель шести человек при обрушении моста в Балтиморе

21:10
  • среда
  • 27 марта 2024

Тяжело ранены семеро

Шесть человек погибли при обрушении моста в Балтиморе. Приведенные ранее строителями данные подтвердил на брифинге в Белом доме министр транспорта США Пит Буттеджадж. Он добавил, что еще семеро получили тяжелые ранения, передает ТАСС.

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Тем временем американские СМИ комментируют реакцию президента Джо Байдена на трагическое происшествие. Подчеркивается, что он допустил очередную досадную оплошность, говоря об обрушении моста в Балтиморе. Байден заявил, что много раз ездил этим путем на работу как на машине, так и на поезде. Однако железнодорожной части на этом мосту нет, пишет газета Express.

Рано утром 26 марта контейнеровоз Dali врезался в опору автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в американском штате Мэрилэнд. В результате обрушения сооружения длиной свыше 2,5 километра остановилось движение судов в порт Балтимор.

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