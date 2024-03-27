Белый дом подтвердил гибель шести человек при обрушении моста в Балтиморе

Тяжело ранены семеро

Шесть человек погибли при обрушении моста в Балтиморе. Приведенные ранее строителями данные подтвердил на брифинге в Белом доме министр транспорта США Пит Буттеджадж. Он добавил, что еще семеро получили тяжелые ранения, передает ТАСС.

Тем временем американские СМИ комментируют реакцию президента Джо Байдена на трагическое происшествие. Подчеркивается, что он допустил очередную досадную оплошность, говоря об обрушении моста в Балтиморе. Байден заявил, что много раз ездил этим путем на работу как на машине, так и на поезде. Однако железнодорожной части на этом мосту нет, пишет газета Express.

Рано утром 26 марта контейнеровоз Dali врезался в опору автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в американском штате Мэрилэнд. В результате обрушения сооружения длиной свыше 2,5 километра остановилось движение судов в порт Балтимор.

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