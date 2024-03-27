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Москва пообещала Риге ответ на высылку российского дипломата

21:36
  • среда
  • 27 марта 2024

Латвийским властям не понравилось выступление сотрудника посольства

Рига получит адекватный ответ Москвы на признание российского дипломата персоной нон грата и его высылку из страны. Так в МИД России прокомментировали действия латвийских властей.

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Ранее стало известно, что МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Олега Зыкова и выразил ему решительный протест. Причиной министерство назвало "неприемлемые и провокационные" публичные заявления посольства – какие именно, там не уточнили.

В итоге одного из российских дипломатов признали персоной нон грата, он должен будет покинуть республику до 10 апреля. В МИД России решение властей Латвии прокомментировали коротко, пообещав ответить, передает РИА Новости. Российское посольство в Риге ранее сообщало случаях изъятия латвийских удостоверений личности у россиян, пришедших проголосовать на выборах президента России. Также посольство оцепили латвийские силовики.

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