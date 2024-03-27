Песков: США заявлениями о причастности ИГ к теракту в "Крокусе" отвлекают внимание

Официальные версии теракта пока не озвучивались

Американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это, по меньшей мере, странно – ясно, что США хотят с чего-то переключить наше внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что официальных версий теракта пока озвучено не было. Российские спецслужбы работают над тем, чтобы подкрепить существующие версии и остановиться на одной аргументированной. Следствие продолжается, заключил Песков в беседе с "Известиями".

Белый дом и госдепартамент США продолжают настаивать, что заказчик и организатор теракта – запрещенная в России экстремистская организация ИГ. Американские официальные лица утверждают, что ни США, ни Великобритания, ни Украина не имеют к преступной акции ни малейшего отношения.

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