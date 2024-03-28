ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Делягин: у поляков есть ценности, но существование России в них не укладывается

08:57
  • четверг
  • 28 марта 2024

Польше, в отличие от многих стран Западной Европы, есть что защищать

Теракт в Подмосковье встревожил Европу: немало людей там задаются вопросом - возможно ли, что в потоке беженцев с Украины в западные страны попали потенциальные террористы? Эти опасения накладываются на недовольство европейцев тем экономическим ущербом, который несут их страны от поддержки киевского режима. Готов ли Запад пересмотреть свое отношение к Украине на фоне последних событий?

На этот вопрос в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Если руководители развитых стран западной Европы привыкли служить Америке или в крайнем случае Англии, то польские руководители сохранили нормальное национальное чувство, сохранили в отдельных случаях даже нормальное религиозное чувство. Они хотят служить народу. У них есть ценности. Не всегда в эти ценности входит существование России, и тем не менее ценности есть. При этом поляки могут и торговать собой - чего не могут ни немцы, ни французы. С другой стороны, и в Польше, и во Франции сохранилось сельское хозяйство. Есть что защищать", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Польша
Польша
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.