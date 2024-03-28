Делягин: у поляков есть ценности, но существование России в них не укладывается

Польше, в отличие от многих стран Западной Европы, есть что защищать

Теракт в Подмосковье встревожил Европу: немало людей там задаются вопросом - возможно ли, что в потоке беженцев с Украины в западные страны попали потенциальные террористы? Эти опасения накладываются на недовольство европейцев тем экономическим ущербом, который несут их страны от поддержки киевского режима. Готов ли Запад пересмотреть свое отношение к Украине на фоне последних событий?

На этот вопрос в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Если руководители развитых стран западной Европы привыкли служить Америке или в крайнем случае Англии, то польские руководители сохранили нормальное национальное чувство, сохранили в отдельных случаях даже нормальное религиозное чувство. Они хотят служить народу. У них есть ценности. Не всегда в эти ценности входит существование России, и тем не менее ценности есть. При этом поляки могут и торговать собой - чего не могут ни немцы, ни французы. С другой стороны, и в Польше, и во Франции сохранилось сельское хозяйство. Есть что защищать", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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