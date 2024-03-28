Равенство для своих: российским атлетам на ОИ уготована судьба чернокожих в Европе

Тема расизма во Франции вновь актуальна

Кризис ценностей - примета времени. Принятые нормы поведения и идеалы и рушатся на глазах. Олимпийские в том числе. Прекрасный европейский сад, где царят мир и порядок, почему-то постоянно сотрясают скандалы, напоминающие о том, что никакого равенства здесь нет.

Популярную - и даже очень популярную - французскую певицу Аю Накамуру пригласили выступить на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в июле 2024-го. Пресса сообщила, что пригласил лично Эмманюэль Макрон. Сегодня Накамура - самая популярная в мире певица, поющая на французском. И что тут началось во Франции...

Французские правые политики буквально смешали с грязью чернокожую певицу, как та же Марин ле Пен, лидер парламентской фракции "Национальное объединение". Провели опрос: достойна ли Накамура от лица Франции петь на церемонии? При том, что 80 процентов французов знают певицу по имени, только 30 процентов из них хорошо о ней отзываются. 63 процента назвали инициативу Макрона "плохой идеей".

Газеты подняли тему расизма во французском обществе и стали вспоминать - Кристиан Таубиру, первую чернокожую женщину, ставшую министром юстиции Франции, пресса называла "обезьяной". В июне прошлого года полицейские застрелили 17-летнего подростка арабского происхождения в пригороде Парижа Нантере - Франция взорвалась. В Лионе, Дижоне, Тулузе, Реймсе, Страсбурге, Бордо горели машины, отделения банков. Подожгли центр водной подготовки Олимпийских игр 2024 под Парижем. В Марселе разграбили оружейный склад. Тогда ООН рекомендовала французам бороться с системной дискриминацией в стране.

"Свобода, равенство, братство", национальный девиз Франции, пора дополнить одной фразой - "Для своих". Полинявшие девизы и принципы сегодня напоминают о том, что чернокожие в Европе - по-прежнему люди второго сорта. И принципы Олимпийского движения пора сдавать в утиль, когда спортсменов из России и Белоруссии в угоду политической повестке хотят сделать атлетами второго сорта. Без права выступать под национальным флагом, национальным гимном, а их медали не будут учитываться в олимпийском зачете.

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