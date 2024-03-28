Путин: Россия будет уничтожать переданные Украине F-16

Эти поставки ничего не изменят

Владимир Путин в среду вечером в Торжке посетил 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны.

Президент осмотрел технику, управление которой там осваивают. В частности, ударные вертолеты Ми-28 и Ми-8. А также посидел в кабине тренажера Ми-26. Кроме того, главе государства показали современное вооружение - управляемую ракету "Игла", противотанковую "Атака" и сверхзвуковую "Вихрь". После этого Путин пообщался с военными летчиками, проходящими подготовку в центре и отметил большой вклад ВКС в достижение успехов в зоне спецоперации.

Зашла речь и о планах Запада поставить Украине истребители F-16, а также о возможном применении их с территории стран НАТО.

"Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, я думаю, вы это понимаете, как никто другой, лучше других, - это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 еще являются носителями ядерного оружия, и это тоже мы будем должны учитывать при организации боевой работы", - указал глава государства.

Президент также отметил: нельзя забывать, что Россия - многонациональная и многоконфессиональная страна, и нужно очень бережно относиться к единству нашего народа.

"Знаете, когда я слушаю наших - такие люди везде есть, в любом обществе - ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия - это только для русских, то, знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ", - сказал Путин.

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