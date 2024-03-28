Бойцы группировки "Центр" поразили за сутки более 300 целей в зоне СВО

На южнодонецком направлении отражены три контратаки противника

На южнодонецком направлении российские войска отразили три контратаки противника в районе Старомайорского. Группировкой "Центр" за сутки уничтожены 230 боевиков, поражены более 300 выявленных целей, в том числе техника иностранного производсва. Улучшили положение по переднему краю и подразделения группировки "Юг". Силами ПВО сбиты более 100 беспилотников неприятеля, перехвачены четыре ракеты РСЗО "Хаймарс".

На авдеевском направлении расчет самоходной артиллерийской установки "Малка" группировки "Центр" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. По боевикам нанесли серию ударов осколочно-фугасными снарядами, поразив цель на расстоянии более 25 километров. Корректировку огня по заброшенному зданию, где засели радикалы, вели с помощью дронов. После выполнения задачи экипаж "Малки" оперативно сменил место дислокации.

Также Минобороны показало работу подразделения группировки прикрытия госграницы. На кадрах объективного контроля видно, как танк прямой наводкой уничтожает неприятеля, который пытался нарушить наши рубежи в районе села Казинка Белгородской области. До этого по российским спецназовцам враг вел массированный огонь, командир группы был ранен. Прибывший его эвакуировать начальник медпункта с позывным "Велес" взял руководство боем на себя и не допустил потерь.

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