Представлены новые герои спецоперации

Гвардии старшина Александр Бражников со штурмовой группой заняли важный опорный пункт противника

Минобороны России рассказало о новых подвигах военнослужащих в зоне проведения спецоперации.

Гвардии старший лейтенант Владимир Кныр точно корректировал огонь нашей артиллерии по укрепленным объектам, вооружению и технике ВСУ. В ходе одного из боев враг потерял пять автомобилей и часть пехотного подразделения, и вынужден был отступить.

Гвардии старшина Александр Бражников со штурмовой группой заняли важный опорный пункт противника и закрепились на рубеже. Александр своевременно обнаружил неприятеля, попытавшегося отбить позицию. Отражая атаку, наш мотострелковый взвод ликвидировал бронемашину и пикап с украинскими боевиками и остановил их продвижение.

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