ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ПВО сбила 16 украинских ракет над Белгородской областью

07:39
  • четверг
  • 28 марта 2024

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет

Очередная террористическая атака украинских боевиков пресечена российскими средствами ПВО в Белгородской области.

Минобороны сообщает о 16 сбитых снарядах реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что все цели были уничтожены на подлете к городу. Однако в результате воздушной атаки со стороны Украины в Белгороде повреждены окна в 12-ти многоквартирных домах, двух поликлиниках и трех детских садах. Пострадали восемь автомобилей, два из них сгорели.

На местах работают оперативные службы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.