ПВО сбила 16 украинских ракет над Белгородской областью

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет

Очередная террористическая атака украинских боевиков пресечена российскими средствами ПВО в Белгородской области.

Минобороны сообщает о 16 сбитых снарядах реактивной системы залпового огня "Вампир" чешского производства. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что все цели были уничтожены на подлете к городу. Однако в результате воздушной атаки со стороны Украины в Белгороде повреждены окна в 12-ти многоквартирных домах, двух поликлиниках и трех детских садах. Пострадали восемь автомобилей, два из них сгорели.

На местах работают оперативные службы.

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