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Греческие фермеры нашли у себя на поле ящики с ракетами

08:42
  • четверг
  • 28 марта 2024

Боеприпасы, вероятно, принадлежат авиабазе ВВС

Ящики с ракетами на сельскохозяйственных полях. Именно такую опасную находку обнаружили в области Магнисия на западе Греции.

Работа фермеров на угодьях перед началом посевного сезона чревата серьезными рисками. Скорее всего, боеприпасы принадлежат авиабазе ВВС страны, которая находится неподалеку. Минувшей осенью мощные дожди привели к наводнениям. Вода стала отступать только сейчас. И неожиданно выяснилось, что часть вооружений попросту уплыла в неизвестном направлении.

В Минобороны уже направлен депутатский запрос: в парламенте требуют сообщить, что же известно военным об утере боеприпасов на авиабазе.

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Ящик с ракетами
Ящик с ракетами
Ящики с ракетами
Ящики с ракетами
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