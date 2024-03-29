Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Гармония между Венерой и Юпитером

Овны

Денежная энергия продолжает работать на активных представителей этого знака. Ищите новых работодателей или инвесторов, выгодные предложения, но не теряйте головы!

Тельцы

Гармония между Венерой и вашим Юпитером - настоящий астрологический праздник! Сегодня и завтра спешите на поиски своей удачи абсолютно в любых сферах.

Близнецы

Вам могут предложить новую работу, условия труда или обязанности. Конечно, на звезды надейтесь, но и сами действуйте - под лежачий камень вода не течет!

Раки

Сегодня хорошо заниматься самопродвижением, давать рекламу своих услуг. Но прежде подумайте, какова ваша глобальная мечта, в чем ваша миссия. Смотрите на мир шире.

Львы

Вам сегодня можно вести переговоры о росте зарплаты или повышать прайс на свои услуги. Вы достойны новых цифр, смелее переходите на новый уровень.

Девы

Вам удастся оторваться от насиженного места: переехать за границу, освоить новый рынок или сферу деятельности. А еще - начать жить более активно, стать подвижнее.

Весы

Звезды обещают удачу в делах, связанных с банками, инвестициями, страховыми компаниями. Возможен карьерный рост, но помните, что и ответственность будет другой!

Скорпионы

Вас ждет судьбоносное знакомство с человеком, который будет поддерживать вас и толкать вперед. Это может быть возлюбленный, друг или бизнес-партнер.

Стрельцы

Если вы продаете товары для здоровья или удобства, сегодня вас ожидает прибыль. Повезет и тем, кто хочет сделать жизнь более легкой, кому надоели самоограничения.

Козероги

Ваш знак опустел после долгих лет пребывания в нем Плутона, Сатурна, Юпитера. Наконец-то вы можете посвятить время себе, заняться своей внешностью, отдохнуть.

Водолеи

В ваших семьях скоро может произойти счастливое событие! Также звезды считают, что вам может повезти с недвижимостью, в покупках и продажах товаров для дома.

Рыбы

Вас порадуют переговоры, встречи, переписка, полученная издалека информация. Откроются новые возможности, которых вы давно ждали.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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