Полицейские установили машину террористов по видео в горящем "Крокусе"

Им удалось спасти записи

Машину террористов установили благодаря видео из горящего "Крокус Сити Холла".

Когда начался пожар, прибывшие на место начальник полиции УМВД России по Красногорску Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков сразу же направились в серверную, чтобы спасти видеозаписи, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские выломали дверь, изъяли записи, а после вместе с сотрудниками ФСБ отсмотрели записи и смогли идентифицировать автомобиль, на котором скрылись преступники, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что автомобиль преступников удалось задержать в Брянской области возле деревни Хацунь. Террористы ехали по трассе на белом Renault Symbol со скоростью свыше 140 километров в час.

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