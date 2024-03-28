Киев списывает это на дефицит ресурсов

Стагнация Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне дефицита ресурсов заметна по всей линии фронта. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В интервью украинским СМИ чиновник признал, что ВСУ "пока не хватает возможностей для эффективных наступательных действий", сообщает РИА Новости.

Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне.

Тем временем подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские командиры жалуются на низкую мотивацию солдат — большое количество военнослужащих самовольно оставляют позиции. В частности, командование ВСУ сообщает о тяжелом положении на купянском участке фронта.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупреждала, что на фронте для президента Украины Владимира Зеленского складывается катастрофическая ситуация, которую не изменит даже заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО для участия в боях за ВСУ.

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