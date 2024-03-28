Теракт был совершен вечером 22 марта

Германские спецслужбы не располагали информацией о планируемом теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

На соответствующий вопрос Mrkische Allgemeine Zeitung политик ответил отрицательно. При этом Шольц предположил, что "у американских служб, вероятно, были сведения".

Политика правительства США заключается в том, чтобы предупреждать другие страны, когда они получают такую информацию. Они даже выпустили публичное предупреждение. Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все же произошел.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что кровавые акции устрашения, подобные теракту в концертном зале "Крокус Сити Холл", вполне логично вписываются в череду действий киевского режима после провала контрнаступления украинской армии.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии теракта в подмосковном "Крокус сити холле", хотя даже официальные органы не готовы выдвигать версии. Это, по меньшей мере, странно – ясно, что США хотят с чего-то переключить наше внимание, предупредил спикер Кремля.

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