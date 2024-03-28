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Для получения водительских прав с 1 апреля понадобится СНИЛС

08:30
  • четверг
  • 28 марта 2024

Мигрантов и граждан с иностранными ВУ попросят пересдать экзамены

В России с 1 апреля для получения водительского удостоверения понадобится СНИЛС. Это следует из последнего указа правительства, сообщает РИА Новости.
МВД изменит правила сдачи экзамена на водительские права

Согласно документу, СНИЛС нужен будет уже на этапе экзамена на знание ПДД.

Если у человека на руках отсутствует необходимый документ, то сотрудники ГИБДД сами запросят данные. Исключение будет сделано для работников дипломатических ведомств и членов их семей. 

Еще из нововведений: для иностранных граждан нужен будет нотариально заверенный перевод документов удостоверяющих личность. А для несовершеннолетних - нотариальное согласие родителей. 

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