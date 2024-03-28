Для получения водительских прав с 1 апреля понадобится СНИЛС

Мигрантов и граждан с иностранными ВУ попросят пересдать экзамены

В России с 1 апреля для получения водительского удостоверения понадобится СНИЛС. Это следует из последнего указа правительства, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, СНИЛС нужен будет уже на этапе экзамена на знание ПДД.

Если у человека на руках отсутствует необходимый документ, то сотрудники ГИБДД сами запросят данные. Исключение будет сделано для работников дипломатических ведомств и членов их семей.

Еще из нововведений: для иностранных граждан нужен будет нотариально заверенный перевод документов удостоверяющих личность. А для несовершеннолетних - нотариальное согласие родителей.

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