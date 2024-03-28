Небо над Амурской областью стало желтым

В регион принесло песчаную бурю

В Амурской области небо сегодня окрасилось в желто-оранжевые цвета. В регион принесло песчаную бурю из Монголии и Китая. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что необычное явление сопровождалось обильными осадками.

Так к 9 утра в Благовещенске на каждый квадратный сантиметр почвы выпало 7 литров осадков. В основном дождь и мокрый снег. По сути этот дождь поставил новый рекорд. В регионе именно ливень в ночное время весной последний раз фиксировали в 2020 году. Но тогда выпало лишь 0,4 миллиметра.

Вместе с дождем на землю выпадает и грязь из желтых туч. Это песок и пыль, которые попали в воздушные массы над Китаем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"