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Небо над Амурской областью стало желтым

08:54
  • четверг
  • 28 марта 2024

В регион принесло песчаную бурю

В Амурской области небо сегодня окрасилось в желто-оранжевые цвета. В регион принесло песчаную бурю из Монголии и Китая. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что необычное явление сопровождалось обильными осадками. 

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Так к 9 утра в Благовещенске на каждый квадратный сантиметр почвы выпало 7 литров осадков. В основном дождь и мокрый снег. По сути этот дождь поставил новый рекорд. В регионе именно ливень в ночное время весной последний раз фиксировали в 2020 году. Но тогда выпало лишь 0,4 миллиметра.

Вместе с дождем на землю выпадает и грязь из желтых туч. Это песок и пыль, которые попали в воздушные массы над Китаем.  

 

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Желтое небо над Амурской областью
Желтое небо над Амурской областью
Желтое небо над Амурской областью
Желтое небо над Амурской областью
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