В ОНК опровергли смерть арестованных по обвинению в теракте в "Крокусе"

Это не соответствует действительности

Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" не соответствуют действительности. Об этом в среду, 27 марта, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы, член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников.

Он прокомментировал сообщения в интернете о том, что двое арестованных по делу о теракте в "Крокусе" якобы скончались в следственном изоляторе, сообщает РИА Новости.

На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях.

Комментируя призывы казнить обвиняемых в терроризме, Мельников рассказал, что их в случае пожизненного приговора ждет страшная жизнь, при которой "большинство просят о скорой смерти". Содержать их будут в "гробу" — крохотной камере в 4-6 квадратных метров, передвигаться можно будет лишь в согнутом положении с руками за спиной. Им запретят любые контакты и общение, они до конца жизни не увидят своих детей, а после смерти "их ждет захоронение в безымянной могиле, божий суд и вечные муки ада".

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предупредил, что, несмотря на дискуссии в обществе, приговорить террористов к смертной казни будет невозможно даже при отсутствии моратория на высшую меру наказания. Для этого требуется созыв суда присяжных, но российское законодательство такой возможности не предусматривает.

Между тем китайские эксперты усомнились в том, что за терактом стоит запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" (ИГ)*. Это преступление не вполне соответствует схемам ее предыдущих атак, при которых "обычно совершаются нападения "одиноких волков" или террористов-смертников".

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