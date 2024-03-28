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Военный врач перехватил управление танком и помешал прорыву ВСУ

09:04
  • четверг
  • 28 марта 2024

Командир танка был ранен и не мог управлять

Российский военный врач с позывным "Велес" не допустил прорыва украинских военных к населенному пункту Козинка в Белгородской области.
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Он занял место раненого командира танка, прямой наводкой нанес огневое поражение по противнику и заставил солдат ВСУ отступить. Пока врач отстреливался от ВСУ, наши бойцы успели эвакуироваться и спаси раненых.

"В результате столкновения украинские формирования понесли значительные потери", - сообщили в Минобороны России.

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