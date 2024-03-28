ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД: НАТО в Европе готовится к возможной стычке с Россией

09:16
  • четверг
  • 28 марта 2024

Ведомство отметило активность альянса

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Москвой. Такое заявление сделали в четверг, 28 марта, в российском Министерстве иностранных дел.
В НАТО анонсировали переход на "военные рельсы"

Внешнеполитическое ведомство напомнило про усиление военного потенциала Североатлантического альянса в Румынии, Польше и Прибалтике. Министерство подчеркнуло, что подобная активность обостряет военную напряженность по периметру российских границ и создает дополнительные угрозы безопасности нашей страны.

Все это "заточено на подготовку" союзников по военно-политическому блоку к потенциальному столкновению с Россией, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее командующий войсками Северо-западного оперативного командования ВС Белоруссии Александр Науменко рассказал, что численность воинских контингентов стран НАТО, находящихся на северо-западном направлении у границ страны, составляет около 7,7 тысячи человек. Обстановка остается крайне непростой.

Тем временем Румыния уже приступила к строительству крупнейшей базы НАТО в Европе. Предположительно, она может быть развернута к 2040 году. Площадь новой базы НАТО достигнет 2,8 тысячи гектаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.