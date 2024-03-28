МИД: НАТО в Европе готовится к возможной стычке с Россией

Ведомство отметило активность альянса

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Москвой. Такое заявление сделали в четверг, 28 марта, в российском Министерстве иностранных дел.

Внешнеполитическое ведомство напомнило про усиление военного потенциала Североатлантического альянса в Румынии, Польше и Прибалтике. Министерство подчеркнуло, что подобная активность обостряет военную напряженность по периметру российских границ и создает дополнительные угрозы безопасности нашей страны.

Все это "заточено на подготовку" союзников по военно-политическому блоку к потенциальному столкновению с Россией, цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее командующий войсками Северо-западного оперативного командования ВС Белоруссии Александр Науменко рассказал, что численность воинских контингентов стран НАТО, находящихся на северо-западном направлении у границ страны, составляет около 7,7 тысячи человек. Обстановка остается крайне непростой.

Тем временем Румыния уже приступила к строительству крупнейшей базы НАТО в Европе. Предположительно, она может быть развернута к 2040 году. Площадь новой базы НАТО достигнет 2,8 тысячи гектаров.

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