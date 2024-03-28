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Румыния впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

09:45
  • четверг
  • 28 марта 2024

Первые визы можно будет получить 31 марта

Румыния впервые начнет выдавать Шенгенские визы россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве. Выдача виз начнется 31 марта. 
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Подать заявление на получение разрешения на въезд можно будет не только в посольстве, но и в двух консульствах: в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Отмечается, что виза даст возможность въехать в зону Шенгена на 90 дней в 180-дневный период. 

При этом в посольстве подчеркнули, что румынская виза, выданная до 31 марта, не дает права на въезд в страны Шенгена. Обладателям такой визы придется обращаться за Шенгеном в посольства других государств. 

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