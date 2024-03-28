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Кремль опроверг намерение заблокировать Telegram

09:33
  • четверг
  • 28 марта 2024

Это беспочвенные слухи

У российских властей нет каких-либо намерений относительно блокировки в стране мессенджера Telegram. Об этом в четверг, 28 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на соответствующий вопрос Shot после сообщений журналистов о том, что исполнителей теракта в "Крокус сити холле" завербовали через Telegram-канал, спикер Кремля заверил, что "никаких планов таких в настоящий момент нет".

При этом Песков призвал владельца Telegram внимательнее следить за своим детищем, поскольку "этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, — он все больше становится инструментом в руках террористов".

В феврале представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Андрей Юсов заявил, что Telegram представляет угрозу для безопасности Украины. По мнению Юсова, угрозы, которые несет мессенджер украинскому обществу, реальны. При этом до сих пор в украинском парламенте опровергали слухи о планах заблокировать Telegram в стране.

Экс-сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, прославившийся обнародованием гостайны Соединенных Штатов, также называл небезопасным Telegram и предостерегал политиков от использования этого мессенджера.

При этом Роскомнадзор пытался блокировать Telegram в России, заручившись в апреле 2018 года соответствующим решением суда после отказа администрации ресурса выдать российским спецслужбам ключи дешифрования. Однако в конечном счете претензии к мессенджеру были сняты, а в ноябре 2020 года Роскомнадзор и сам обзавелся каналом в Telegram.

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