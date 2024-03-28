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Экс-командир ВСУ рассказал, чего не хватает Украине для новой линии обороны

10:02
  • четверг
  • 28 марта 2024

Украинская армия теряет позиции

Украине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей, а также военнослужащих для удержания этих позиций. Об этом рассказал некий бывший высокопоставленный полевой командир украинской армии.

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Как заявил военный в интервью Politico, Вооруженные силы Украины сталкиваются с серьезными препятствиями при попытках возвести новую линию обороны.

При этом недостает не только мин и боеприпасов, но и мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать оборонные сооружения персоналом.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк признал, что стагнация Вооруженных сил Украины на фоне дефицита ресурсов заметна по всей линии фронта. Он подтвердил, что украинской армии "пока не хватает возможностей для эффективных наступательных действий".

До этого заместитель пресс-секретаря американского Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что Украина из-за отсутствия помощи США вынуждена принимать "трудные решения" об отводе войск с занятых ими позиций.

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