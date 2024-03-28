Путин посетил центр переучивания летного состава в Торжке. Главные заявления

Президент отметил успехи авиации в ходе СВО

В 344-й центр переподготовки военных летчиков Владимир Путин прибыл далеко за полночь. Сначала - осмотр боевой техники. Главе государства показывают образцы современных ракет - их крепят на ударные вертолеты. И объясняют - вооружение очень эффективное.

Для Путина управлять боевой авиацией не в новинку. Но посмотреть, какие возможности предоставляет имитатор, все равно интересно. Как и пообщаться с пилотами.

Здесь и далее - высказывания президента.

Все работают отлично, вносят огромный вклад в достижение общего успеха. Огромный. Кроме того, что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях.

Вопрос закономерный для боевых летчиков. Спрашивают президента - что он думает о возможной войне с НАТО, которой западные СМИ ежедневно пугают аудиторию в Европе и США?

Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивали бы совершенно новые отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодня бы не было. Просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в год, по сути - из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование. Подошли прямо к нашим границам. Мы, что ли, двигались к границам тех стран, которые входили в блок НАТО? Поэтому то, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, - это полная чушь. Запугивание своего населения исключительно для того, чтобы выбивать из них деньги, из своих людей. Тем более на фоне того, что экономика садится, а уровень жизни падает. Им нужно оправдаться, так вот они и пугают свое население возможной "российской угрозой", а сами распространяют свой диктат на весь мир.

Мы не собираемся ни на кого нападать, четко заявлет Путин. Да и военные бюджеты России и, например США, которые активнее всех раскачивают тему трансатлантической войны, разные. Наш - в десять раз меньше, чем у Пентагона. И потому говорить, что Россия готовится атаковать Альянс, - просто бред, сказал глава государства.

Еще вопрос в контексте уже очевидного вмешательства НАТО в украинский конфликт. Если Запад поставит ВСУ самолеты F-16, как будем реагировать?

Во-первых, если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, я думаю, вы это понимаете, как никто другой, лучше других, - это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать их самолеты так же, как уничтожаем сегодня их танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 еще являются носителями ядерного оружия, и это тоже мы будем должны учитывать при организации боевой работы.

Пилоты поблагодарили президента за бесценный для всех военных подарок. Список иконы Спаса Нерукотворного. Его от имени главы государства уже передали командованию ВКС. Владимир Путин пообещал сделать еще несколько копий. И передать их боевым подразделениям.

Мы вчера с министром вечером разговаривали, мы сделаем еще несколько копий с иконы, тоже Спас Нерукотворный, которая находится в главном храме Вооруженных сил, и тоже продолжим эту хорошую традицию передавать эти копии в боевые подразделения, которые проявили себя самым наилучшим образом. Перед этой иконой Дмитрий Донской стоял на коленях перед Куликовской битвой на Куликовом поле.

Сегодня, добавляет президент, учитывая крайне сложную международную обстановку, России как никогда важно сохранить межнациональное согласие внутри страны. Тем более, что и в эти минуты представители всех четырех религий плечом к плечу отстаивают целостность нашего государства и его право на суверенитет.

Мы при этом никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная, мы всегда должны с уважением относиться к нашим братьям - представителям других конфессий: и мусульманам, и иудеям, ко всем. Мы относимся ко всем с уважением и всем предоставляем и в дальнейшем будем предоставлять возможность чувствовать, что они защищают свою собственную Родину, и другой Родины у них нет. Надо сказать, что представители всех конфессий, всех народов России на поле боя сегодня проявляют себя с лучшей стороны и относятся и к своей малой Родине, и к нашей общей большой Родине так, как, я думаю, в других частях света никто не относится. И мы должны очень бережно относиться к единству российского народа. И я в этом смысле очень рассчитываю на Вооруженные силы, на вас всех, ребята, потому что в одном ряду здесь люди самых разных национальностей – вместе идут в бой, вместе помогают друг другу. А когда надо, так было уже неоднократно, закрывают своим телом своего товарища и не думают, какой он национальности или вероисповедания. Вот это очень важно.

Президент четко дал понять всем ура-патриотам: раскачивать общество тезисами об исключительности и преимуществе одной национальности над другой - это крайне опасный путь. Последствия таких необдуманных шагов далеко не все отчетливо представляют. А любой раскол в обществе только на руку тем, кто и так добивается развала России.

Знаете, когда я слушаю наших ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия - это только для русских, то, знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ.

После глава государства уже отдельно пообщался со вдовами летчиков. Героев России, которые погибли во время выполнения боевых заданий в зоне спецоперации. Президент пообещал - им и их семьям будет оказана любая возможная помощь, какая потребуется.

344-й центр находится в Тверской области. И от того, как динамично развивается регион, зависит в том числе благополучие и гражданских, и военных. На встрече с губернатором Игорем Руденей Путин интересуется: хватает ли медицинских и фельдшерских пунктов и насколько они укомплектованы. Глава области отвечает - готовим собственные кадры. Из студентов местных медицинский учебных заведений. Руденя также докладывает президенту о развитии транспортной и дорожной инфраструктуры. Судя по цифрам, темпам и динамике, Тверь в этих отраслях мало чем уступает передовым регионам.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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