ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шольц обмолвился об обсуждении на Западе мира между Россией и Украиной

11:56
  • четверг
  • 28 марта 2024

Москву, правда, спросить забыли

Пытки военнопленных, насилие против гражданских, дискриминация русскоязычных. Проанализировав происходящее на Украине, управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад. Но даже после всех сделанных в документе выводов в ООН Украину лишь пожурили: мол, плохо преследует виновных в пытках над пленными и гражданскими и должна отменить запреты на мирные собрания этнических русских. Хотя в документе в более чем мягкой форме озвучено то, за что цивилизованный мир должен считать это квазигосударство нацистским и террористическим.

После атаки на "Крокус сити холл" даже американские журналисты все настойчивее задают вопросы об украинском следе. Госдеп изо дня в день повторяет свою мантру: "Комментарии многочисленных кремлевских чиновников безответственны. Они циничны. И это всего лишь еще один пример того, как президент Путин и остальные члены его команды используют национальную трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины".

Администрация Байдена продолжает эксплуатировать тему того, что ЦРУ якобы передавало Москве данные о готовящемся теракте. Так настойчиво предупреждали, что забыли указать приблизительные дату и место, и отделались лишь общими фразами. И даже не поставили в известность тех, кого называют ближайшими союзниками. Но канцлер Шольц не обижается. Он привык во всем полагаться на заявления старших заокеанских партнеров. И когда ему говорят, что взорванные газопроводы - это не теракт, а саботаж обиженных на Россию украинцев. И когда с ним не считают нужным делиться важными разведданными. Хотя вроде бы как борьба с международным терроризмом - это общее дело.

В интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung Олаф Шольц заявил, что ряд стран на уровне советников по безопасности, включая Украину, обсуждают перспективы мирного процесса. Но эти так называемые страны почему-то продолжают выдвигать требования исключительно к России, намеренно опуская то, что привело к конфликту. Более того, говоря о теоретической возможности переговоров, эти самопровозглашенные голуби мира готовят страны НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией. Иначе к чему все эти усиления потенциала блока в Румынии, Польше и Прибалтике?

Параллельно продолжают накачивать оружием Украину. В Польше появилась очередная коалиция бронетехники для ВСУ. Чтобы те еще немного повоевали. Хотя бы и на последнем издыхании.

"Стагнация ВСУ на фоне дефицита ресурсов заметна по всей линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", - сказал Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского.

Чтобы пополнить ряды ВСУ, умирать на фронт теперь отправляют даже священников. Начали, разумеется, с представителей канонической Украинской православной церкви. Против которой Киев давно развязал войну. И которую теперь пытается уничтожить в прямом смысле слова вот таким вот способом. Накануне насильно мобилизировали секретаря Хустской епархии протоиерея Иоанна Розмана. 

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.