Москву, правда, спросить забыли

Пытки военнопленных, насилие против гражданских, дискриминация русскоязычных. Проанализировав происходящее на Украине, управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад. Но даже после всех сделанных в документе выводов в ООН Украину лишь пожурили: мол, плохо преследует виновных в пытках над пленными и гражданскими и должна отменить запреты на мирные собрания этнических русских. Хотя в документе в более чем мягкой форме озвучено то, за что цивилизованный мир должен считать это квазигосударство нацистским и террористическим.

После атаки на "Крокус сити холл" даже американские журналисты все настойчивее задают вопросы об украинском следе. Госдеп изо дня в день повторяет свою мантру: "Комментарии многочисленных кремлевских чиновников безответственны. Они циничны. И это всего лишь еще один пример того, как президент Путин и остальные члены его команды используют национальную трагедию, чтобы попытаться оправдать незаконную войну против Украины".

Администрация Байдена продолжает эксплуатировать тему того, что ЦРУ якобы передавало Москве данные о готовящемся теракте. Так настойчиво предупреждали, что забыли указать приблизительные дату и место, и отделались лишь общими фразами. И даже не поставили в известность тех, кого называют ближайшими союзниками. Но канцлер Шольц не обижается. Он привык во всем полагаться на заявления старших заокеанских партнеров. И когда ему говорят, что взорванные газопроводы - это не теракт, а саботаж обиженных на Россию украинцев. И когда с ним не считают нужным делиться важными разведданными. Хотя вроде бы как борьба с международным терроризмом - это общее дело.

В интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung Олаф Шольц заявил, что ряд стран на уровне советников по безопасности, включая Украину, обсуждают перспективы мирного процесса. Но эти так называемые страны почему-то продолжают выдвигать требования исключительно к России, намеренно опуская то, что привело к конфликту. Более того, говоря о теоретической возможности переговоров, эти самопровозглашенные голуби мира готовят страны НАТО в Восточной Европе к конфликту с Россией. Иначе к чему все эти усиления потенциала блока в Румынии, Польше и Прибалтике?

Параллельно продолжают накачивать оружием Украину. В Польше появилась очередная коалиция бронетехники для ВСУ. Чтобы те еще немного повоевали. Хотя бы и на последнем издыхании.

"Стагнация ВСУ на фоне дефицита ресурсов заметна по всей линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", - сказал Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского.

Чтобы пополнить ряды ВСУ, умирать на фронт теперь отправляют даже священников. Начали, разумеется, с представителей канонической Украинской православной церкви. Против которой Киев давно развязал войну. И которую теперь пытается уничтожить в прямом смысле слова вот таким вот способом. Накануне насильно мобилизировали секретаря Хустской епархии протоиерея Иоанна Розмана.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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