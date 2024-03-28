Паводки, метели, песчаная буря: погода испытывает на прочность российские регионы

В Алтайском крае из берегов вышло озеро

Разброс температур от плюс 10 до минус 41 для весны в Якутии хоть и не рекорд, но и уж точно не норма. Хозяйничавшие в регионе последние двое суток снежные циклоны вызвали активный сход лавин. В результате сразу несколько участков трасс этим утром оказались перекрыты. Путь для машин дорожным службам приходиться буквально прокапывать в снегу.

Внезапно вернулась зима и в Свердловскую область. Снегопады и метели принес сюда арктический циклон. На трассах вновь появилась снегоуборочная и техника. Экстренное предупреждение об ухудшении погодной обстановки - и в соседнем Челябинске.

Тем временем на большей части России силу набирает весеннее половодье. В Оренбуржье из-за подтоплений закрыты шесть мостов и пять участков дорог. В этом году паводок в регионе начался особенно активно и отличается высокой динамикой.

Сложная ситуация из-за паводков и в Алтайском крае. Под водой уже оказались несколько улиц в Михайловском районе и несколько участков региональных трасс. В Иркутской области в паводкоопасной зоне этой весной могут оказаться порядка сотни населенных пунктов. При неблагоприятных прогнозах, местные власти уже готовятся заранее эвакуировать жителей.

Жители Благовещенска делятся в Сети кадрами марсианских хроник. Небо над городом окрасилось в желто-оранжевые цвета. Песчаную бурю вместе с дождем в Приамурье принес юго-западный циклон со стороны Китая и Монголии, доставивший там немало хлопот. По прогнозам, он задержится в регионе еще на несколько дней.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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