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Ребенка засосало в трубу бассейна при отеле

09:58
  • четверг
  • 28 марта 2024

Восьмилетняя девочка стала жертвой халатности персонала

Восьмилетняя американка стала жертвой халатности в бассейне. Об этом пишет The New York Post. Ребенок отдыхал в отеле с родителями и отправился поплавать. ЧП произошло в городе Хьюстон штата Техас. 

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Когда выяснилось, что девочка пропала, родители подняли тревогу. Полиция сначала решила, что малышку похитили. Но позднее тело нашли на дне бассейна, возле одного из насосов. Помочь ребенку уже было невозможно. Она провела под водой 13 часов.

По версии следствия, рабочие неправильно смонтировали трубу. И она вместо того, чтоб подавать воду, всасывала ее. При чем постояльцев отельеры предупредили об этой особенности. Но бассейн не закрыли. 

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Ребенок в бассейне
Ребенок в бассейне
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