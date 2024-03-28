Технику подбили на авдеевском направлении

Российские военные уничтожили американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Видео поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков. Технику подбили военнослужащие гвардейской бригады спецназначения.

"Американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки "Центр" от Авдеевки", - написал советник губернатора Сергей Лежнев.

Орловская область взаимодействует с бойцами из гвардейских бригад спецназначения с первых дней СВО, подчеркнул Клычков.

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