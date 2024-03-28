Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Дани Кудрявцева

У мальчика - смертельное генетическое заболевание

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение четырехлетнего Дани Кудрявцева из Приморского края.

У мальчика - смертельное генетическое заболевание. Костный мозг ребенка не производит в достаточном количестве все основные виды клеток крови. Из-за этого Дане требуются постоянные переливания, которые также приводят к опасным патологиям. Мальчику нужна срочная пересадка костного мозга. Но проведение трансплантации связано с высокими рисками. Чтобы ребенок смог перенести операцию, необходима специальная сопроводительная терапия дорогими препаратами. Их стоимость - более четырех миллионов рублей. И благодаря вашей поддержке у семьи теперь есть эти деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно требуется помощь. Мы продолжаем помогать им все вместе. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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