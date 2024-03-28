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Грунтовые воды почти полностью затопили горную выработку рудника "Пионер"

10:34
  • четверг
  • 28 марта 2024

Там оказались заблокированы 13 шахтеров

Горная выработка рудника "Пионер" в Амурской области, где оказались заблокированы 13 шахтеров, практически полностью затоплена грунтовыми водами. Такое заявление сделали в четверг, 28 марта, в экстренных службах.

На шахте "Пионер" с пропавшими горняками пробурили еще одну скважину
На руднике "Пионер" произошел прорыв породы

Собеседник РИА Новости уточнил, что речь идет о затоплении горной выработки, которая отрезана обвалом грунта. При этом поступление воды и горной породы в рудник продолжается.

18 марта на руднике "Пионер" произошел обвал, под землей оказались заточены 13 человек. Немедленно началась поисково-спасательная операция, которая продолжается уже десять дней, однако до сих пор выяснить судьбу заблокированных горняков не удалось.

В оперативных службах уже предупреждали, что с высокой долей вероятности "Пионер" может быть затоплен. Ситуацию осложняет периодический повторный прорыв горной породы и льда.

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Рудник "Пионер"
Рудник "Пионер"
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