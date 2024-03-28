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Глава российской внешней разведки впервые побывал в КНДР

10:13
  • четверг
  • 28 марта 2024

Сергей Нарышкин встретился с министром госбезопасности Северной Кореи

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил КНДР, где провел переговоры с министром государственной безопасности Северной Кореи. Впервые стало известно о визите руководителя российской внешней разведки в Пхеньян.
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Как уточнили в пресс-бюро СВР, политики обсуждали международную обстановку, вопросы региональной безопасности, а также углубление взаимодействия в условиях давления внешних сил, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин воспользуется приглашением посетить Северную Корею. Конкретные сроки спикер Кремля не называл, отмечая, что "это более перспективные планы".

В администрации президента России также подчеркивали, что Пхеньян является важным партером Москвы. Наша страна намерена развивать отношения с Северной Кореей во всех областях, "включая и чувствительные".

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
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