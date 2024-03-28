Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Причиной стала остановка состава

Несколько поездов дальнего следования, а также электричка из Александрова в Москву задерживаются на Ярославском направлении МЖД. Причиной стала остановка поезда Череповец-Москва на перегоне между Сергиевым Посадом и Хотьково. Об этом сообщает ТАСС.

Пока решается вопрос с отправкой остановившегося состава, движение организовано по соседнему пути. В МЖД сообщили, что принимаются все меры, чтобы сократить время опоздания поездов.

О задержке или отмене других электричек этого направления информации нет.

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