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Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД

10:23
  • четверг
  • 28 марта 2024

Причиной стала остановка состава

Несколько поездов дальнего следования, а также электричка из Александрова в Москву задерживаются на Ярославском направлении МЖД. Причиной стала остановка поезда Череповец-Москва на перегоне между Сергиевым Посадом и Хотьково. Об этом сообщает ТАСС.

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Пока решается вопрос с отправкой остановившегося состава, движение организовано по соседнему пути. В МЖД сообщили, что принимаются все меры, чтобы сократить время опоздания поездов. 

О задержке или отмене других электричек этого направления информации нет. 

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